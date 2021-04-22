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  4. 23 Nisan mesajları | Değişik, kısa 23 Nisan bayram mesajları WhatsApp'tan gönderiliyor

23 Nisan mesajları | Değişik, kısa 23 Nisan bayram mesajları WhatsApp'tan gönderiliyor

22.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her sene 23 Nisan tarihinde ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. 2020 ve 2021 senelerinde pandemi sebebi ile kalabalık etkinliklerin yasaklanması yüzünden, 2 senedir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi gölgesinde kutlanıyor. Bu sene çevrimiçi gerçekleştirilecek olan kutlamalar için özel ve anlamlı mesajları sizin için derledik.

23 Nisan mesajları | Değişik, kısa 23 Nisan bayram mesajları WhatsApp'tan gönderiliyor

23 Nisan Ulusalı Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ülkelerinde bilinen ve kutlanan bir bayram özelliği taşımaktadır. 23 Nisan 1920 yılında Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu kutlu günü, Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Türk milletinin egemenliği ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu kutlu olsun!

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

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23 NİSAN’IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

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Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

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23 NİSAN MESAJLARI

  • Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • “Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” Atatürk
  • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.
  • Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.
  • 23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.


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Mustafa Kemal Atatürk

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