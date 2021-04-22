23 Nisan mesajları | Değişik, kısa 23 Nisan bayram mesajları WhatsApp'tan gönderiliyor

23 Nisan Ulusalı Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ülkelerinde bilinen ve kutlanan bir bayram özelliği taşımaktadır. 23 Nisan 1920 yılında Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu kutlu günü, Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Türk milletinin egemenliği ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu kutlu olsun!

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 NİSAN’IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.