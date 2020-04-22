23 Nisan mesajları: Meclisimiz 100 yaşında! (Resimli, kısa ve uzun mesajlar)

Bundan tam 100 yıl önce yani 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve egemenlik milletin iradesine geçmiştir. Böyle önemli bir günün 100. yılı da ayrı bir önem taşımaktadır. Her yıl çocuklarla kutlanan 23 Nisan bu sene ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanabilecek. Yine de yüz yüze olamasak da 23 Nisan mesajları ile bu özel günün anlam ve önemini paylaşıp birlik ve beraberliğimize dair anlamlı bir mesaj verebiliriz. 23 NİSAN MESAJLARI Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Meclisimizin 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. TBMM’nin 100. Yılı kutlu olsun! Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Meclisimizin 100. tılı Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

Geleceğimizi temsil eden çocuklɑrımız, geçmişten ɑldıklɑrı güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. TBMM’nin 100. Yılı kutlu olsun! Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmının sevincini yɑşɑmɑmızı sɑğlɑyɑn Türk Ulusunun önderi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ü, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor, TBMM’nin 100. Yılını coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. TBMM’nin 100. yılı kutlu ve hayırlı olsun.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocukların haklarını dünya gündemine taşımış, geleceğimiz olan çocuklara sevgisini en yüksek seviyede ispat etmiştir. Bugün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar! M. Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yüce meclis, milletimiz için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza atmıştır. Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir. Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun! 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 NİSAN NASIL ÇOCUKLARIN DA BAYRAMI OLDU 23 Nisan'ın bir çocuk bayramı olması her ne kadar yine TBMM'nin açılışı ile ilintili olsa da ayrı bir şekilde gelişmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü Çocuk Bayramı olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. Cemiyet tarihten sonra 23 Nisan hem çocukların bayramı hem de ulusal egemenlik bayramı olmuştur. 1927'de ilk kez kez kutlanan çocuk bayramı, başta kaynak oluşturma olmak üzere, çocuklara neşeli bir gün geçirtmeyi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini sağlamıştır. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet (İnönü) Bey'in çocukları da katılmıştır.