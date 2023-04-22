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  4. 23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ! 2023 Anlamlı, Türk bayraklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve resimleri

23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ! 2023 Anlamlı, Türk bayraklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve resimleri

22.04.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında resimli ve anlamlı mesajlar aranıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram her yıl 23 Nisan'da kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı saatler kala en güzel, yepyeni, anlamlı ve resimli 23 Nisan mesajları ve kutlama sözleri ve resimleri aranıyor. İşte en anlamlı 2023 23 Nisan resimleri ve mesajları

23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ! 2023 Anlamlı, Türk bayraklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve resimleri

23 Nisan mesajları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla birlikte oldukça aratılmaya başlandı. Bu sene Ramazan Bayramının son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının büyük coşkuyla kutlanması bekleniyor. Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlamak isteyenler için en anlamlı, Türk bayraklı 23 Nisan mesajları ve görselleri...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

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  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

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  • Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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  • Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.
  • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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  • Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.
  • Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı)

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  • İnanıyoruz ki, Yeni Türkiye’nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

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  • Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.
  • Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir.

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  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini yaşamamızı sağlayan Türk Ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
  • Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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  • Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.
  • Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
  • Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
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