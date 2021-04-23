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23 Nisan ne bayramı? 23 Nisan neden ve nasıl Çocuk Bayramı ilan edildi?

23.04.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi araştırılıyor. 1920 yılında TBMM'nin açılması ile Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara armağan etmiştir. İşte, ayrıntılar...

23 Nisan ne bayramı? 23 Nisan neden ve nasıl Çocuk Bayramı ilan edildi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Türk milletinin egemenliğini ettiği 23 Nisan'da aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. İşte, detaylar...

23 NİSAN NASIL ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarih olarak bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921 itibariyle Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir sene sonra 23 Nisan 1921 yılında kabul edilmiş ve kanun 2 Mayıs 1921 tarihinde ise Ceridei Resmiye'de yani Resmi Gazete'de yayımlanmış, yürürlüğe girmiştir.

İki maddeden oluşan kanunun ilk maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadeleri bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etmiştir. Bununla birlikte 23 Nisan ilk kez, 1929 senesinde Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır.

Bu önemli gün, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılmış olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildmiştir.

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