23 Nisan noterler çalışıyor mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu gün bazı kurumlar kapalıdır. Peki 23 Nisan noterler çalışıyor mu? 23 Nisan noterler açık mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

23 NİSAN NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir. Resmi tatillerde devlet kurumları mesai yapmamaktadır. Bu nedenle noterler de 23 Nisan 2022 Cumartesi günü kapalı olacak. Bunun dışında hafta sonları noterler çalışmamaktadır.

23 NİSAN NOTERLER AÇIK MI?

Noterler hafta sonları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi resmi tatillerde kapalıdır.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.

