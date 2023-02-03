23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023: 2,3,4 kıtalık, uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri ve sözleri burada!

23 Nisan şiirleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan'da çocuklar için birçok etkinlik düzenlenecek. 23 Nisan şiirleri ile bayram kutlaması yapmak isteyenler araştırmalara başladı. İşte, 23 Nisan ile ilgili şiirler...
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
-Altan ÖZYÜREK
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
EGEMENLİK ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.
HALİL REFET TANIŞIK
TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN
Bugünlerin küçüğü,
Yarınların büyüğü,
Hep çalışıp öğrenen
Türk çocuğuyum ben.
Ülkesini çok seven,
Milletiyle övünen,
Hep çalışıp üreten
Türk çocuğuyum ben.
Atatürk’ün izinde,
İlkelerinin peşinde,
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben.