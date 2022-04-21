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23 Nisan sözleri ve şiirleri 2022! En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri

21.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan sözleri ve şiirleri, Cumartesi günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanır. İşte en yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri...

23 Nisan sözleri ve şiirleri 2022! En yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri

23 Nisan sözleri ve şiirleri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının birinci senesinde kutlanmaya başlanan ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün için en yeni, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri internette araştırılmaya başlandı. Biz de günün anlam ve önemini vurgulayan en güzel sözleri sizler için hazırladık. İşte 23 Nisan sözleri ve şiirleri...

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

23 NİSAN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ 2022!

Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

EN YENİ, RESİMLİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SÖZLERİ

Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

AYDINLIK YERYÜZÜ

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 Nisan sözleri ve şiirleri!

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Mustafa Kemal Atatürk
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