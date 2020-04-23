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  4. 23 Nisan sürprizi! İlk kez yediler

23 Nisan sürprizi! İlk kez yediler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın koronavirüs salgını sebebiyle buruk kutlandığı bu günlerde Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, evlerinden çıkamayan çocukları sevindirmek için çok farklı bir hediye verdi.

İvazpaşa Mahllesi’nde bazı çocukların hiç pizza yemediğini öğrenen Cömez harekete geçti. Mahalle temsilcisinin hazırladığı çalışma neticesinde hiç pizza yemeyen çocuklar belirlendi. Adresleri tespit edilen çocukların anne ve babasıyla irtibat kurularak onlara sürpriz yapılmak istendiği anlatıldı. Ailelerin onay vermesiyle harekete geçen Cömez, çok sayıda pizza siparişi verdi. Cömez, adresleri belirlenen çocuklara pizzaları götürdü. Ailelerinin bilgisi dahilinde evlerine gelen pizzayı gören çocuklar başta şaşkınlık yaşadı. Ancak ellerine aldıkları sıcak pizzanın güzel kokusuyla mutlu olan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Cömez’e teşekkür ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
pizza Çocuk 23 Nisan

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