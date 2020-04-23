23 Nisan - TBMM'de özel oturum düzenlendi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade törenlerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sade törenlerle kutlandı.
TBMM'nin 100. açılışının yıldönümü için salgın öncesinde planlanan görkemli etkinlikler ileri tarihe ertelenirken, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen "23 Nisan özel oturumu" nedeniyle söz alan siyasilerin konuşmalarına, salgın ve muhalefetin "güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem" talepleri damgasını vurdu.
Salgın nedeniyle siyasi parti liderleri dahil, tüm milletvekillerinin maskeyle katıldığı Meclis'teki oturumda, yürütmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Anıtkabir'deki törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.
Şentop'un Anıtkabir özel defterini imzalamasının ardından, heyet Ulus'taki 1. TBMM Binası'ndaki anma törenine katıldı.
TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum düzenlendi. Covid-19 salgını nedeniyle, Meclis'teki oturumda özel önlemler dikkat çekti.
Milletvekillerinin tamamının maskeyle katıldığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen oturumda, MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar hazır bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadıkları için oturum locadan izledi.
Özel oturumu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da locadan izledi.
Salgın nedeniyle, ilk kez 23 Nisan'da yabancı misyon temsilcilerine ayrılan loca boş kaldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, salgın nedeniyle 23 Nisan özel oturumuna az sayıda milletvekilinin katılımını tercih ettiklerini, bu nedenle de genel başkanların özel oturuma katılmamasını istediği bilgisi yansımıştı.
Ancak muhalefetin tepkisine de neden olan bu çağrıya karşın, Genel Kurul'da yapılan özel oturuma genel başkanların yanı sıra, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin katılımı da yüksek oldu.
Genel Kurul'da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100. yıldönümünü koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutlamak durumunda kalındığını belirterek, ileri bir tarihte planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.
Küresel salgın nedeniyle, "Artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" iddiasını dile getirdiğini belirten Şentop, "Bu konular zamanla daha iyi tartışılacak, salgının boyutları ve etkileri daha iyi görülecektir. Fakat bu salgın vesilesiyle bir kez daha ve sarahaten ortaya çıkan tablo, bugün dünyada cari olan sistemin sürdürülebilir olmadığıdır. İnsanı, farklılıkları, yoksulları, hesaba katmayan; bazı insanların sadece haklara ve bazılarının da sadece görevlere sahip olduğu bu acımasız ve adaletsiz düzen değişmedikçe, küresel bir barıştan söz edilemez" dedi.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM'nin 100 yıllık birikiminin arkasında sayısız isim olduğunu ve böyle bir ortamda siyasi tartışmaların olmasının da normal olduğunu belirerek, "Halefler seleflerinin rakipleri olsa da aslında gerçekte ortaklardır. Uzlaşmasız rekabet, demokrasilere halel getiren karanlık yanları ortaya çıkarır" görüşünü dile getirdi.
Şiddet ve terörün demokrasinin en büyük düşmanı olduğunu kaydeden Bostancı, "100 yıllık Meclis tarihinin 18 yılında AK Parti olarak her insanımıza daha iyi bir hayat için çabaladık, emek verdik. Her alanda geçmişi incelerken, geleceğin muhasebesini yaptık" dedi.
Salgın olduğu bir dönemde özel oturum yapıldığına dikkat çeken Bostancı, insanoğlunun doğayla barışık yaşamanın önemini acı bir şekilde öğreneceğini vurguladı.
Kılıçdaro**ğ**lu'ndan 16 maddelik çağrı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin önünde büyük sorunlar olduğunu ve ivedilikle çözülmesi gerektiğine işaret etti. "Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM'yi etkisizleştiren darbeciler ve onların uygulamaya koydukları darbe yasalarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 100. yılında 16 maddelik "çözüm" önerisini okudu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin açılışının 100. yılında, meclis kürsüsünden yaptığı 16 maddelik çağrı:
Sancar'ın bu sözlerini CHP Milletvekilleri de alkışladı. Sancar, salgınla mücadele için halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Halk iradesine saygı olmadan halk sağlığını koruyamazsınız" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuşmasında Birinci TBMM'nin "milli iradenin tecelli ahı" olduğunu vurguladı. Yalçın, "Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. Bu yönüyle Birinci TBMM; fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal Meclisidir. İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Atatürk'ün liderliği boyunca hiçbir zaman Meclis'i ortadan kaldırmayı ve "tek adam rejimi" kurmayı düşünmediğini, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturundan vazgeçmediğini ifade etti. Demokrasilerde bütün sorunların Meclis çatısı altında çözülebileceğini ifade eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parlamentonun yetkileri kısıtlandıkça demokrasi zemininden uzaklaşılmakta ve bu da sistemin bozulmasına neden olmaktadır. Muhalefeti dışlama abaları gün geçtikçe artmaktadır. Meclisimizin yetkilerini budamak yerine eskisinden daha güçlü ve yetkin hale getirmeliyiz. "Sayısını bilmediğimiz Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Meclis'i yıpratmaktadır. Ne denetim vardır ne de hesap verme. Bulunduğumuz coğrafya her zamankinden daha tehlikeli hale gelmişken, hiçbir tek kişinin bir ülkeyi yönetmesi doğru bir şey değildir. İvedilikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sağlanmalıdır." Genel Kurul'da ayrıca parlamentoda temsil edilen TİP Genel Genel Başkanı Erkan Baş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman ile Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun konuşmalarının ardından oturum sona erdi. TBMM'de her 23 Nisan'da yapılan resepsiyon salgın nedeniyle iptal edildi. Ancak akşam saat 21.00'de Meclis Başkanı Şentop'un da katılımıyla Meclis Şeref kapısının olduğu bölümde İstiklal Marşı eşliğinde ışık, ses ve havai fişek gösterisi programı hazırlandı.
MHP'li Yalçın: Esarete başkaldıran yegane parlamento
İYİ Parti'li Türkkan: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Meclis'i yıpratıyor
Sancar'ın bu sözlerini CHP Milletvekilleri de alkışladı. Sancar, salgınla mücadele için halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Halk iradesine saygı olmadan halk sağlığını koruyamazsınız" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuşmasında Birinci TBMM'nin "milli iradenin tecelli ahı" olduğunu vurguladı. Yalçın, "Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. Bu yönüyle Birinci TBMM; fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal Meclisidir. İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Atatürk'ün liderliği boyunca hiçbir zaman Meclis'i ortadan kaldırmayı ve "tek adam rejimi" kurmayı düşünmediğini, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturundan vazgeçmediğini ifade etti. Demokrasilerde bütün sorunların Meclis çatısı altında çözülebileceğini ifade eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Parlamentonun yetkileri kısıtlandıkça demokrasi zemininden uzaklaşılmakta ve bu da sistemin bozulmasına neden olmaktadır. Muhalefeti dışlama abaları gün geçtikçe artmaktadır. Meclisimizin yetkilerini budamak yerine eskisinden daha güçlü ve yetkin hale getirmeliyiz.
"Sayısını bilmediğimiz Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Meclis'i yıpratmaktadır. Ne denetim vardır ne de hesap verme. Bulunduğumuz coğrafya her zamankinden daha tehlikeli hale gelmişken, hiçbir tek kişinin bir ülkeyi yönetmesi doğru bir şey değildir. İvedilikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sağlanmalıdır."
Genel Kurul'da ayrıca parlamentoda temsil edilen TİP Genel Genel Başkanı Erkan Baş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman ile Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun konuşmalarının ardından oturum sona erdi.
TBMM'de her 23 Nisan'da yapılan resepsiyon salgın nedeniyle iptal edildi. Ancak akşam saat 21.00'de Meclis Başkanı Şentop'un da katılımıyla Meclis Şeref kapısının olduğu bölümde İstiklal Marşı eşliğinde ışık, ses ve havai fişek gösterisi programı hazırlandı.