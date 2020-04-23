23 Nisan - TBMM'de özel oturum düzenlendi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade törenlerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sade törenlerle kutlandı. TBMM'nin 100. açılışının yıldönümü için salgın öncesinde planlanan görkemli etkinlikler ileri tarihe ertelenirken, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen "23 Nisan özel oturumu" nedeniyle söz alan siyasilerin konuşmalarına, salgın ve muhalefetin "güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem" talepleri damgasını vurdu. Salgın nedeniyle siyasi parti liderleri dahil, tüm milletvekillerinin maskeyle katıldığı Meclis'teki oturumda, yürütmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Anıtkabir'deki törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.

Şentop'un Anıtkabir özel defterini imzalamasının ardından, heyet Ulus'taki 1. TBMM Binası'ndaki anma törenine katıldı. Maskeli oturum TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum düzenlendi. Covid-19 salgını nedeniyle, Meclis'teki oturumda özel önlemler dikkat çekti. Milletvekillerinin tamamının maskeyle katıldığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen oturumda, MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar hazır bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadıkları için oturum locadan izledi. Özel oturumu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da locadan izledi. Salgın nedeniyle, ilk kez 23 Nisan'da yabancı misyon temsilcilerine ayrılan loca boş kaldı.

Katılım yüksek oldu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, salgın nedeniyle 23 Nisan özel oturumuna az sayıda milletvekilinin katılımını tercih ettiklerini, bu nedenle de genel başkanların özel oturuma katılmamasını istediği bilgisi yansımıştı. Ancak muhalefetin tepkisine de neden olan bu çağrıya karşın, Genel Kurul'da yapılan özel oturuma genel başkanların yanı sıra, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin katılımı da yüksek oldu. Genel Kurul'da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100. yıldönümünü koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutlamak durumunda kalındığını belirterek, ileri bir tarihte planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini bildirdi. Küresel salgın nedeniyle, "Artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" iddiasını dile getirdiğini belirten Şentop, "Bu konular zamanla daha iyi tartışılacak, salgının boyutları ve etkileri daha iyi görülecektir. Fakat bu salgın vesilesiyle bir kez daha ve sarahaten ortaya çıkan tablo, bugün dünyada cari olan sistemin sürdürülebilir olmadığıdır. İnsanı, farklılıkları, yoksulları, hesaba katmayan; bazı insanların sadece haklara ve bazılarının da sadece görevlere sahip olduğu bu acımasız ve adaletsiz düzen değişmedikçe, küresel bir barıştan söz edilemez" dedi.