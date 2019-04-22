İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kendi çocuklarımız için istediğimiz güzellikleri, dünyadaki bütün çocuklar için de isteyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, bütün çocukların acılarını dindirmek ve huzurlu bir dünyada yaşamaları için gayret etmenin öncelikli insani görevimiz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin, yedi düvele karşı verdiği destansı bir kurtuluş mücadelesi sonunda, milli irade ve hakimiyetin yegane temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını ve Cumhuriyeti kurduğunu vurguladı.

Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisin açılışının 99. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir onurla kutladıklarını aktaran Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü, çocuklara bayram olarak armağan etmesinin çocuklara duyduğu sevgi ve sarsılmaz güvenin eseri olduğunu belirtti.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın sevinç ve onurunu ilelebet yaşatacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: