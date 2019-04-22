HABER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Kendi çocuklarımız için istediğimiz güzellikleri, dünyadaki bütün çocuklar için de isteyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, bütün çocukların acılarını dindirmek ve huzurlu bir dünyada yaşamaları için gayret etmenin öncelikli insani görevimiz olduğuna inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kendi çocuklarımız için istediğimiz güzellikleri, dünyadaki bütün çocuklar için de isteyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, bütün çocukların acılarını dindirmek ve huzurlu bir dünyada yaşamaları için gayret etmenin öncelikli insani görevimiz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin, yedi düvele karşı verdiği destansı bir kurtuluş mücadelesi sonunda, milli irade ve hakimiyetin yegane temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını ve Cumhuriyeti kurduğunu vurguladı.

Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisin açılışının 99. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir onurla kutladıklarını aktaran Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü, çocuklara bayram olarak armağan etmesinin çocuklara duyduğu sevgi ve sarsılmaz güvenin eseri olduğunu belirtti.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın sevinç ve onurunu ilelebet yaşatacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeryüzünü, çocukların masumiyeti ve hayalleriyle süsleyerek daha yaşanılır bir dünya haline getirmek için umudumuzu korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kendi çocuklarımız için istediğimiz güzellikleri, dünyadaki bütün çocuklar için de isteyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, bütün çocukların acılarını dindirmek ve huzurlu bir dünyada yaşamaları için gayret etmenin öncelikli insani görevimiz olduğuna inanıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasından 15 Temmuz'a kadar; vatan müdafaasına emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı kuşatan, geleceğimizin teminatı ve gözlerimizin aydınlığı bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Tazı Kanyonu'nda drone uçuşları, endemik kuşları kaçırıyorTazı Kanyonu'nda drone uçuşları, endemik kuşları kaçırıyor
Alaşehir'de temizliğe kadın eli değdiAlaşehir'de temizliğe kadın eli değdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ali Yerlikaya mesaj

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.