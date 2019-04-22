Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Kutlu Meclisimiz, milletimizden aldığı görev ve yetkilerin sorumluluğunu her zaman üstün bir vakarla taşımış ve dünyada eşine çok az rastlanan bir bağımsızlık mücadelesinin karar ve hareket merkezi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gök, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Meclis'in kuruluşunun 99. yıl dönümünün gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Türk halkına bu haklı gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Kutlu Meclisimiz, milletimizden aldığı görev ve yetkilerin sorumluluğunu her zaman üstün bir vakarla taşımış ve dünyada eşine çok az rastlanan bir bağımsızlık mücadelesinin karar ve hareket merkezi olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz bütün bu kötülüklerin üstesinden gelmeyi bilmiştir."

Mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk işçiliğine de dikkati çeken Gök, "Özellikle sokaklarda mendil satıcılığı, araç cam temizleme, atık kağıt toplayıcılığı ve seyyar satıcılık gibi çocukların çalışmasının yasak olduğu alanlarda çocukların iş kazalarına ve trafik kazalarına kurban gitmesi, üzerinde önemle durulması gereken konuların başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

