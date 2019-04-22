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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta öğrencilerin oluşturduğu kortej renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu kortejde renkli görüntüler oluştu.

Zübeyde Hanım İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla Esenkent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosuna kadar yürüdü.

Aileler de renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte çocuklarına destek verdi.

Okul Müdürü Menderes Üstün, yaptığı açıklamada, vatan ve bayrak bilincinin içselleştirilmesini, milli bayramların aslına uygun olarak kutlanmasını sağlamak için korteji düzenlediklerini söyledi.

- 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Tokat Onbeşli Torunları Derneği de yürüyüşe katılanlara 2 bin Türk bayrağı dağıttı.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, çocuklara vatan, bayrak sevgisi aşılamak istedikleri için bayrak dağıttıklarını ifade ederek, "Çünkü 'Vatanını sev, bayrağını sev, devletini sev, milletini sev.' diyoruz." diye konuştu.

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