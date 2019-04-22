İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle, koruma altındaki 50 çocuk Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla İstanbul Boğazı'nı gezdi.

Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına gelen koruma altındaki 50 çocuk, 5 ayrı bota bindirilerek Boğaz turuna çıkarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren turda, yaşları 6-14 arasında değişen çocuklar, İstanbul Boğazı'nı doyasıya seyretti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keyifli ve mutlu bir gün geçiren çocuklar, mürettebattan denizcilikle ilgili bilgi de aldı.

Boğaz turunun ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sosyal tesislere götürülen çocuklara deniz kenarında kurulan sofrada yemek ikram edildi.

