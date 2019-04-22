AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gazi Meclisimiz, tarihin her döneminde darbecilere, vesayet odaklarına karşı onurlu ve kararlı bir duruş göstermiş, millet iradesinden, demokrasi mücadelesinden taviz vermemiştir. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran teröristler de Gazi Meclisimizi hedef almış, milli mücadelede olduğu gibi milletimizin güçlü iradesi ve feraseti karşısında bozguna uğramışlardır." ifadelerini kullandı.

Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri şükranla yad eden Kaya, milletin hür ve bağımsız yaşama arzusunun sembolü olarak 23 Nisan 1920’de kurulan Meclisin, Kurtuluş Savaşı'nın dayanak noktasını oluşturduğunu, yeni bir devletin temellerinin atıldığı yer olduğunu anımsattı.