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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Gazi Meclisimiz, tarihin her döneminde darbecilere, vesayet odaklarına karşı onurlu ve kararlı bir duruş göstermiş, millet iradesinden, demokrasi mücadelesinden taviz vermemiştir. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran teröristler de Gazi Meclisimizi hedef almış, milli mücadelede olduğu gibi milletimizin güçlü iradesi ve feraseti karşısında bozguna uğramışlardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gazi Meclisimiz, tarihin her döneminde darbecilere, vesayet odaklarına karşı onurlu ve kararlı bir duruş göstermiş, millet iradesinden, demokrasi mücadelesinden taviz vermemiştir. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran teröristler de Gazi Meclisimizi hedef almış, milli mücadelede olduğu gibi milletimizin güçlü iradesi ve feraseti karşısında bozguna uğramışlardır." ifadelerini kullandı.

Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri şükranla yad eden Kaya, milletin hür ve bağımsız yaşama arzusunun sembolü olarak 23 Nisan 1920’de kurulan Meclisin, Kurtuluş Savaşı'nın dayanak noktasını oluşturduğunu, yeni bir devletin temellerinin atıldığı yer olduğunu anımsattı.

Milletin azimle, inançla, her bir ferdi ile verdiği mücadelenin başlatıldığı yer olan TBMM'nin önderliğinde, gücünü milletten alan bir devlet anlayışı ile Cumhuriyet'in ilan edildiğine işaret eden Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gazi Meclisimiz, tarihin her döneminde darbecilere, vesayet odaklarına karşı onurlu ve kararlı bir duruş göstermiş, millet iradesinden, demokrasi mücadelesinden taviz vermemiştir. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran teröristler de Gazi Meclisimizi hedef almış, milli mücadelede olduğu gibi milletimizin güçlü iradesi ve feraseti karşısında bozguna uğramışlardır. Tehdit nereden gelirse gelsin, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla mücadele etmekten asla imtina etmeyen milletimiz, vatanını canı ve kanı pahasına müdafaa etmiştir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ve görev yarınlarımıza ışık tutan çocuklarımıza bu ruhu, bilinci aşılamak ve bu inançla yetiştirmektir."

Çocuklara daha iyi bir gelecek, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Kaya, "Bu vesileyle İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu güzel bayramını gönülden tebrik ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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