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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ortadan kaldırılması, bölünmez bütünlüğümüzün korunması ve bağımsızlığımızın kazanılması, Gazi Meclisimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aldığı tarihsel kararlarla mümkün olmuştur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ortadan kaldırılması, bölünmez bütünlüğümüzün korunması ve bağımsızlığımızın kazanılması, Gazi Meclisimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aldığı tarihsel kararlarla mümkün olmuştur." ifadesini kullandı.

Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, TBMM'nin açılışının 99'uncu yılını kutladı.

99 yıl önce inançsızlığın, umutsuzluğun hakim olduğu düşman işgalindeki Anadolu'da 23 Nisan 1920 tarihinin ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetin ilk adımı olduğuna işaret eden Karaca, mesajında şunlara yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla atılan bu adım, ulusal egemenliğe sahip çıkacak ve gelecek nesillere taşıyacak çocuklara armağan edilmiştir. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ortadan kaldırılması, bölünmez bütünlüğümüzün korunması ve bağımsızlığımızın kazanılması, Gazi Meclisimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aldığı tarihsel kararlarla mümkün olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını şu sözlerle ifade etmiştir, 'Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu topraklarda esareti hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizin sembolüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevi bütün vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. Bu görev 99 yıldır milletin vekilleriyle yerine getirilmektedir."

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