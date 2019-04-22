23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını şu sözlerle ifade etmiştir, 'Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu topraklarda esareti hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizin sembolüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevi bütün vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. Bu görev 99 yıldır milletin vekilleriyle yerine getirilmektedir."

