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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Biz çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Güzel Cumhuriyetimizi onlar için kurduk, Gazi Meclisi onlar için açtık. Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehidinden terörle mücadelenin son şehidine kadar bütün şehitlerimizi de çocuklarımız için verdik"

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Biz çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Güzel Cumhuriyetimizi onlar için kurduk, Gazi Meclisi onlar için açtık. Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehidinden terörle mücadelenin son şehidine kadar bütün şehitlerimizi de çocuklarımız için verdik." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Soylu, "Biz ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık. Buz gibi havada kağnılar dolusu mermiyi çocuklarımız için taşıdık. Dünyanın bütün demiri, bütün barutu, bütün zulmü bir kara bulut gibi üstümüze çökmüşken, 'Ya İstiklal ya ölüm' tercihini, biz çocuklarımız için yaptık. Ve ülkemizi başkaları yönetmek, toprağımıza başka bayraklar dikilmek istenirken o mütevazi ilkokuldaki Gazi Meclisi, dualarla beraber kendimiz için değil, çocuklarımız için açtık." değerlendirmesinde bulundu.

O günlerde ne yapıldıysa bugün de aynısını yaptıklarını vurgulayan Soylu, uluslararası araştırmalara göre 250 bin kadar çocuğun birçok ülkede terör örgütlerinin elinde asker olarak savaştırıldığı, sayısını bilmedikleri kadarının çatışma ortamlarında şiddet ve tacize maruz kaldığı bir dünyada, terörü bitirmek için mücadele ettiklerini kaydetti. "Bir milyon 657 bin geçici koruma altındaki çocuğa ev sahipliği yapıyor, bunların 645 binini okula gönderiyoruz." açıklamasını yapan Soylu, uyuşturucu operasyonlarını da çocuklar için gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Eskiden gramla veya kiloyla ele geçirilen uyuşturucuların şimdi tonlarla ifade edilen partiler halinde yakalandığı, uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele verdiklerini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Öyle ki 18 Avrupa ülkesinin bir yılda yakaladığı uyuşturucuyu bazen bir günde yakalıyoruz. Ve çocuklarımızın kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yerde, aile içinde şiddete maruz kalmamaları için de çalışıyoruz. Bunun için teknolojik uygulamalar geliştiriyor, jandarma ve polislerimizi eğitiyor, kamuoyunu bilinçlendirici pek çok proje yürütüyoruz. Hatta bazen çocuklarımızı, bu ülkenin güzelliklerini, huzurunu, medeniyetini, zenginliğini görmeleri için 'Biz Anadoluyuz' yazılı şapka ve tişörtler giydirip ülkemizin değişik şehirlerinde geziye götürüyor, misafir ediyoruz. Bazen kırmızı bir şapka ve bir kırmızı düdük verip trafikte anne babalarını onlara emanet ediyoruz. Biz çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Güzel Cumhuriyetimizi onlar için kurduk, Gazi Meclisi onlar için açtık. Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehidinden terörle mücadelenin son şehidine kadar bütün şehitlerimizi de çocuklarımız için verdik. Hepimizin Türkiye'sinin, hepimizin bayrağının, hepimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve hepimizin çocuklarının 23 Nisan’ı kutlu olsun."

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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