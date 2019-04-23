HABER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

TFF, TBF ve TVF, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TFF'nin paylaştığı mesajda, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılış gününü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği belirtilerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99'uncu yıl dönümünde, çocuklarımız ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ise başkan Hidayet Türkoğlu'ndan bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun kutlama mesajında da şunlar kaydedildi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Tüm dünyaya örnek niteliğinde olan bu anlamlı günün, 99. yıl dönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Saruhanlı'da üzüm bağlarını doludan sonra don vurduSaruhanlı'da üzüm bağlarını doludan sonra don vurdu
Başkan Kartoğlu, koltuğunu ilkokul öğrencisine devrettiBaşkan Kartoğlu, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBF TBMM TFF türkiye basketbol federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu TVF

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.