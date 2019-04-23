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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın paylaştığı mesajda, "Bağımsız ve özgür yaşama ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümündeyiz. Ulu Önder Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümünün, ülke tarihi açısından en önemli günlerden biri olduğu vurgulanarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına hediye etmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimiz olan çocuklara adanmıştır. Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 99.yıl dönümünü kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisi ve Fenerbahçe aşkıyla dolu nice 23 Nisanlara!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla şu mesajı paylaştı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması, hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum."

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