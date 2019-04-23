İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Törenin ardından siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
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