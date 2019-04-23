Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak 11 yaşındaki Kerem Negis'e bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın farklı ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler, Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve öğretmenleriyle belediyeye gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapıda karşılayan Yavaş, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yavaş, daha sonra koltuğunu 11 yaşındaki Kerem Negis'e devretti.

Negis, burada yaptığı konuşmada, bu özel bayramı kendilerine hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmalarını sağlayarak mutlulukların en güzelini yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu belirtti.

Kerem Negis, "Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın "Belediye Başkanı olunca neler yapmak istiyorsun, ilk talimatın ne olacak?" sorusuna Negis, "Çocukların özgürce oynayabileceği ve sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği spor alanları yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Aynı şekilde okullarda bazı atölyelerimizin eksik olduğunu ve fen laboratuvarlarının her okulda olması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.