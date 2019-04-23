Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak 11 yaşındaki Kerem Negis'e bıraktı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın farklı ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler, Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve öğretmenleriyle belediyeye gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapıda karşılayan Yavaş, çocuklarla yakından ilgilendi.
Yavaş, daha sonra koltuğunu 11 yaşındaki Kerem Negis'e devretti.
Negis, burada yaptığı konuşmada, bu özel bayramı kendilerine hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmalarını sağlayarak mutlulukların en güzelini yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu belirtti.
Kerem Negis, "Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın "Belediye Başkanı olunca neler yapmak istiyorsun, ilk talimatın ne olacak?" sorusuna Negis, "Çocukların özgürce oynayabileceği ve sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği spor alanları yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Aynı şekilde okullarda bazı atölyelerimizin eksik olduğunu ve fen laboratuvarlarının her okulda olması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.
- "Spor alanlarını geliştireceğiz"
Mansur Yavaş da çocukların taleplerini dikkate alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Okullarda öğrenciler düzgün spor yapmaya başlarsa, anlama kabiliyetleri yüzde 30 artıyor. Bilim insanları ayrıca 'Müzik gibi aktivitelerle uğraşırlarsa kavrama kabiliyetleri daha da artıyor' diyor. Biz de seçim kampanyamızda bütün okullara çocukların rahat spor yapabilecekleri ortamları oluşturacak bir spor paketi verelim diye düşündük. Şehir içlerinde, binalar arasına sıkıştıkları için birçok okulda sağlıklı spor yapma imkanı yok. Dünyada belediyecilik dendiğinde musluktan içilebilir su, temiz hava, kolay ve konforlu ulaşım gibi görevler geliyor ama en önemli görevlerinden birisi de bütün insanların, sadece okullarda değil evlerine en yakın bölgelerde spor yapmalarını da sağlamaktır. Bu belediyenin iyi çalıştığını gösteren bir durumdur. Bizler de bu sebeple insanların evlerine yakın yerlerde spor alanlarını geliştireceğiz."
Yavaş, bayram dolayısıyla hediyeler verdiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.