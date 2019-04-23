23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Tarihi köy enstitüsündeki okulda her öğrenciye bir tavuk

Tarihi köy enstitüsündeki okulda her öğrenciye bir tavuk

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

İstiklali genlerine kodlamış Türk milletinin birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek kendisine pranga vurmak isteyenlere İstiklal Harbi ile en ağır karşılığı verdiğini, bu toprakları vatan kıldığını ifade eden Yahşi, şöyle konuştu:

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, törende yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan TBMM'nin açılışının 99. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

- "Çocuklara armağan edilmesi bir tesadüf değildir"

Meydanda devam eden kutlamalarda öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi. Soyer'in tören alanına bisikletle gelmesi dikkati çekti.

"Her daim devlet kurma kabiliyetinde olan ulusumuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile bir kez daha iradesini bu doğrultuda ortaya koymuştur. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından "Çocuklar kardeş oldu mu" adlı şiiri okuyan Zeyni Hanım Ortaokulu öğrencisi bedensel engelli Hiranur Aydıner izleyenlerden büyük alkış aldı. Cemil Meriç Ortaokulu'ndan Berke Deniz Bozbalak da şiir okudu.

- Atatürk silüeti oluşturdular

Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan iki bine yakın öğrenci renkli gösteriler sundu.

Def ve karton balıklarla sergilenen "Neşeli çocuklar" adlı gösterinin ardından çeşitli müzik ve aksesuarlarla "Hür doğdum", "Yediden yetmişe gençlik", "Bir efsanedir Anadolu" gösterileri sunuldu.

"Türkiye'm" adlı son gösteride bin 928 öğrenci görev aldı. Öğrenciler Atatürk silüeti ve Türk bayrağı oluşturdu. Gösterinin sonunda öğrenciler "Bu bayrak inmez" dedi.

Meydanı dolduran İzmirliler, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla ilgiyle izledi. Çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

