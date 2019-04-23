ERBİL (AA) - Erbil Uluslararası Maarif Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek'in yanı sıra öğrenci ve öğretmenler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında öğrenciler, şiir okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 99 yıl önce bugün TBMM 23 Nisan'da çalışmalarına başladı. Milli mücadelemiz kapsamında önemli karar alındı ve bu tarih çocuk bayramı olarak çocuklara armağan edildi." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın pek çok yerinde kutlama yapıldığını söyleyen Karaçay, dünyadaki tüm çocukların bayramını kutladı.

Kutlamaya katılan çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

