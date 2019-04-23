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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Milli birlik, kararlılık ve azimle çalışarak en kıymetli varlığımız çocuklarımıza daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha istikrarlı yarınlar hazırlamanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli birlik, kararlılık ve azimle çalışarak en kıymetli varlığımız çocuklarımıza daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha istikrarlı yarınlar hazırlamanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Milli mücadeleyi bizzat yürüterek başarıya ulaştıran Gazi Meclis'in 99'uncu açılış yıl dönümünü kutlayan Oktay, kuruluşundan bu yana ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta büyük dönüşümlere vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bundan sonra da "Cumhuriyet 100. Yıl Vizyonu" doğrultusunda milletin en önemli güç kaynağı olacağını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından demokrasinin, devletin ve geleceğin güvencesi çocuklara atfedilen bu anlamlı günün yeni nesillere duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Milli birlik, kararlılık ve azimle çalışarak en kıymetli varlığımız çocuklarımıza daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha istikrarlı yarınlar hazırlamanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizde ve meclisimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

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