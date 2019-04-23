İSTANBUL (AA) - Adalar Çocuk Orkestrası, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Bayram dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş noktalarında Türk bayrağı dağıtıldı.

İç hatlar gidiş terminalinde ise 40 çocuktan oluşan ''Adalar Çocuk Orkestrası'' Şef Samuel Mez Matus yönetiminde konser verdi. Konsere yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da ilgi gösterdi.

Konser sonrası yoğun alkış alan çocuklar, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nı gezdi.

