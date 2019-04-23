SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu bayramın, barış ve kardeşlik gibi mühim değerlerin pekişmesine, farklı kültürlerin bir araya gelmesine olanak sağladığını söyledi. Tarihin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin devamını emanet edecekleri yeni cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanların önemli bir vesile olduğunu vurgulayan Durmuş, "Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur; çocuklar dünyanın en büyük saadeti, en büyük servetimiz ve umut kaynağımızdır. Bir milletin ilerlemesindeki temel taş, çocuklardır. Çocuklar kendilerine verilen değerle, ilgiyle, şefkatle bir gökkuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir." ifadelerini kullandı. Durmuş, milletin mutluluğu ve refahı için çalışan, milleti muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yarışında olan ve milli birliği koruyan nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrencilerin halk oyunu gösterileri beğeniyle izlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da öğrencilere eşlik etti. Sportif gösteriler ve çeşitli yarışmaların düzenlendiği programda, öğrencilerin anne ve babalarıyla yaptığı çuvalla zıplama ve kaşıkla yumurta taşıma oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Danışan, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Bartın Bartın'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okuduğu tören, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından son buldu. Törene, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Bolu Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karaçayır Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, milli bayramların önemine işaret ederek, "Birlik ve beraberlik duygularının en yüksek noktaya ulaştığı müstesna günlerdir. Milli bayramlar, anlamına yakışan bir şekilde coşkuyla kutlanmalıdır. 23 Nisan 1920, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, en zor şartlarda dünyanın tüm emperyalistlerine meydan okuyarak küllerinden yeniden doğduğu gündür. 23 Nisan 1920, milli egemenliğin öne çıkarıldığı, TBMM'nin açıldığı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği, zalimlere 'Bu iş daha bitmedi.' denilen tarihtir." diye konuştu.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, şiirlerin okunması ve Gazi Paşa İlkokulunun hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Jandarma Komutanı Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, daire amirleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Düzce Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Yiğit'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları ve mehter gösterileri sunuldu. Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

- Zonguldak Zonguldak Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Bahçelievler İlkokulu Okulu öğrencileri, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, burada yaptığı konuşmada, dünyada çocuk bayramı olan başka bir ülkenin bulunmadığını belirterek, "Bu, ülkemize has bir özelliktir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. Çocuklarımız 23 Nisan'ı kutluyor. Çocuklarımızın enerjisi ve çocuklarımızın bize getireceği yeniliklere çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Daha sonra Site Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde yabancı halk oyunları ekiplerinin gösteri sunmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - Karabük'te "Milli Egemenlik Yürüyüşü" yapıldı Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra oluşturulan kortej, kent meydanından Yenişehir Mahallesi'ne kadar "Milli Egemenlik Yürüyüşü" yaptı. Etkinlikler Yenişehir Spor Salonu'nda devam etti. Burada halk oyunları gösterileri yapıldı ve resim, şiir ve kompozisyon alanlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Karabük Valisi Fuat Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşları selamlayarak çocukların bayramını kutladı. Kayabaşı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri de mehter gösterisi sundu. - Kocaeli Kocaeli'deki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, günün, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin aziz bir milletin vatan aşkının, bağımsızlık sevdasının tezahürü olduğunu söyledi. Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olması münasebetiyle milli hafızalarda çok önemli bir yer tutan bu değerli günün, aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade ederek, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir yeri olan bu günü çocuklara armağan ederek yarınların çocuklara ait olduğunun da altını çizmiştir. Gelecek nesillere duyduğu güveni açıkça ortaya koymuştur. Çocuklarımızın daha büyük işler yapmak için gereken kuvveti, atalarını tanıdıkça bulacaklarını dile getirmiş ve bugünü, milli egemenlik ve demokrasi adına bir idrak, bir ruh, bir şuur geliştirme vesilesi kılmıştır." diye konuştu. Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu, dans gösterileri sundu. Programa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kocaeli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı