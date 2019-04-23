DİYARBAKIR (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Seyrantepe Sentetik Çim Saha'da devam eden programda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, yaptığı konuşmada, bu günün, yok edilmeye çalışılan bir ulusun tek bilek ve yürek haline geldiği bir gün olduğunu söyledi.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığına işaret eden Taşçıer, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklar, bugünümüzün küçükleri, yarınlarımızın büyüklerisiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Bugün bizlerin bulunduğu bu görevlerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden, araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler."