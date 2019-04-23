DİYARBAKIR (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Seyrantepe Sentetik Çim Saha'da devam eden programda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, yaptığı konuşmada, bu günün, yok edilmeye çalışılan bir ulusun tek bilek ve yürek haline geldiği bir gün olduğunu söyledi.
23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığına işaret eden Taşçıer, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklar, bugünümüzün küçükleri, yarınlarımızın büyüklerisiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Bugün bizlerin bulunduğu bu görevlerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden, araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler."
Taşçıer, tüm dünya milletlerinin ve çocukların hiçbir zaman savaş, kan ve acı görmemesini diledi.
Konuşmaların ardından öğrenciler şarkı söyledi, halk oyunları ve dans gösterileri sundu, şiir okudu.
Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- Batman
Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı'nda devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yakılan bağımsızlık meşalesinin, 23 Nisan 1920'de umuda dönüştüğünü dile getirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Törende, öğrenciler halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu, şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, kurum temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
- Bingöl
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı ve Yeşilyurt Ortaokulu bahçesinde devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, yaptığı konuşmada, heyecanla kavuştukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Engin, "Ülkemizin, milletimizin, dünyanın ve insanlığın geleceği, barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken geleceğimizin güvencesi olan sevgili yavrularımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için sürekli gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, çuval, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışmalarının yapıldığı programda halk oyunları gösterileri ilgi gördü.
Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Elazığ
Elazığ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Tevfik Gür Ortaokulu'da düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve resimler sergilendi.
Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler jimnastik ve folklor gösterileri sundu. Elazığ Belediyesi mehter takımı tarafından da gösteri sunuldu.
Okul Müdürü Mustafa Aydoğan, yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de milletin iradesini temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu anımsattı.
Bu bayramın Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve önemi gösterdiğine işaret eden Aydoğan, "Sizlere düzen görev atalarınıza layık birer vatandaş ve evlat olmaktır." dedi.
Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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