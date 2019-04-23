23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor

VARŞOVA/KİŞİNEV/CENEVRE (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli ülkelerde kutlamalar yapıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye-Polonya Dostluk Günü münasebetiyle Meçhul Asker Anıtı önünde tören düzenlendi.

Askeri bandonun Türkiye ve Polonya ulusal marşlarını çaldığı törende konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, ''23 Nisan 1920, işgalci güçlere karşı Kurtuluş Savaşı yürüten Türk milletini temsil eden Birinci Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. İşte bu ulusal meclis, tarihin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran gücü ve hedefi temsil etmiştir.'' diye konuştu.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bunu tüm dünyayla paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Üğdül, ''Bu anlamlı günü Polonya'daki Türkler de ayrıca 22 yıldır Türk-Polonya Dostluk Günü olarak kutlamaktalar. 600 yılı aşan bir süredir iş birliği yapan iki millet, Türkler ve Polonyalılar, uluslararası alanda çok az örneği görülen, karşılıklı güven, dayanışma ve dostluk ilişkileri yürütmüşlerdir.'' dedi.