23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor

VARŞOVA/KİŞİNEV/CENEVRE (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli ülkelerde kutlamalar yapıldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye-Polonya Dostluk Günü münasebetiyle Meçhul Asker Anıtı önünde tören düzenlendi.
Askeri bandonun Türkiye ve Polonya ulusal marşlarını çaldığı törende konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, ''23 Nisan 1920, işgalci güçlere karşı Kurtuluş Savaşı yürüten Türk milletini temsil eden Birinci Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. İşte bu ulusal meclis, tarihin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran gücü ve hedefi temsil etmiştir.'' diye konuştu.
Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bunu tüm dünyayla paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Üğdül, ''Bu anlamlı günü Polonya'daki Türkler de ayrıca 22 yıldır Türk-Polonya Dostluk Günü olarak kutlamaktalar. 600 yılı aşan bir süredir iş birliği yapan iki millet, Türkler ve Polonyalılar, uluslararası alanda çok az örneği görülen, karşılıklı güven, dayanışma ve dostluk ilişkileri yürütmüşlerdir.'' dedi.
Her iki ülkenin birbirlerinin bağımsızlıklarını, egemenliklerini, bütünlüklerini desteklediklerine, zaman zaman da yan yana savaştıklarına değinen Üğdül, Osmanlının Polonya'nın paylaşımına karşı çıktığını, bağımsız ve güçlü Polonya'ya her zaman destek verdiğini hatırlattı.
Konuşmasının ardından tören defterini imzalayan Üğdül, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) Genel Sekreteri Selçuk Yargıcı ile anıta çelenk koydu.
- Kişinev'deki kutlamalar
Moldova'nın başkenti Kişinev'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Moldova'da yaşayan Türk vatandaşları, Gagauz aileleri ve Moldovalı 50 yetim çocuk katıldı.
Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer törende yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutlayarak, günün anlam ve önemini vurguladı.
Şiir ve türküyle devam eden etkinlikte, çeşitli oyun ve yarışmalar düzenlendi, çocuklara hediyeler takdim edildi.
Tören, büyükelçilikteki akşam yemeği ile sona erdi.
- İsviçre'deki kutlamalar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cenevre'deki okullarda Türk dili ve kültürü eğitimi alan 15 Türk öğrenciyi makamında ağırladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Başkonsolos Uyanık, 23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olduğunu vurguladı.
Uyanık, Türkiye'nin dünyada milli çocuk bayramı olan ilk ve tek ülke olduğunu, Atatürk'ün de 1929'da böylesine önemli bir günü, Türkiye'yi emanet alacak çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Ülkemizden binlerce kilometre uzakta da olsak, bu güzel bayramı çocuklarımıza yaşatmak, önemini hissettirmek ve bu vesileyle bir araya gelebilmek çok kıymetli." şeklinde konuştu.
Uyanık'ın konuşmasının ardından çocuklar tek tek kürsüye çıkarak 23 Nisan şiirleri okudu. Ardından Uyanık, çocuklara kitap hediye etti.
Törende, Uyanık'ın mektuplaştığı küçük Türk kızı ve diğer çocuklar başkonsolosluk koltuğuna oturdu, duygu ve düşüncelerini Uyanık ile paylaştı.
Tören, çocuklara verilen çeşitli hediyeler ve ikramların ardından sona erdi.
- 23 Nisan Bern'de coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle de kutlandı.
Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve eşi Bengü Hun Saygılı'nın ev sahipliğindeki törene Eğitim Müşaviri Seyithan Razi, öğretmenler ve veliler de katıldı.
Törende, Bern Ostermundigen, Stockacker, Burgdorf, Langenthal, Lyss, Rüfenacht, Köniz ve Zollikofen okulları ile Luzern Geuensee'de Türkçe derslerine devam eden 40 çocuk teker teker büyükelçilik makamına oturdu.
Tören sonunda Büyükelçi Saygılı tarafından Türkiye'den getirilen Türk masalları ve hikayelerinden oluşan kitaplar çocuklara hediye edildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor
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