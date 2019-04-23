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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC’de coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli yerlerde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli yerlerde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Anıta çelenkler sunularak, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan öğrencilerin Girne 20 Temmuz stadyum da kortej yürüyüşü ile devam etti. Atatürk Anıtı’ndaki törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK Komutanlığı temsilcisi KTK Alay Komutanı Piyade Albay Şükrü Güzel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, Lefkoşa Türk Belediyesinden temsilciler, siyasi partiler, askeri erkan, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit törende yaptığı konuşmada, Alayköy’de düzenlenen törene katılarak çocukların ve bölge halkının coşkusuna ortak olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

23 Nisan dünya çocukları arasında bir köprü
23 Nisan’ın Türk ve Dünya tarihi için önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı İstiklal Mücadelesi sonucunda 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığını ve bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. Özyiğit, 99’uncu yılının kutlandığı 23 Nisan’ın tüm Dünya çocuklarının birbirleri ile kardeşlik köprüleri kuracağı önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Aydınlık ve barış dolu bir dünya için omuz omuza mücadele devam edecek
Özyiğit Kıbrıs Türkünün Atatürk’ün ilkeleri ve devrimleri ışığında yürümeye devam ettiğinin de altını çizerek, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda geleceği şekillendirmekte kararlı olduklarını bir kez daha yineledi. Çocukların hem ülkenin hem de dünyanın geleceği olduğuna vurgu yapan Bakan Özyiğit, günümüzde dünyanın farklı yerlerindeki çocukların bir çok zorlukla karşı karşıya kaldığını ve bunun kahredici olduğunu hatırlattı. Özyiğit, hem ülke hem de tüm Dünya çocukları için kalıcı barış istediklerini belirtti ve Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aydınlık ve barış dolu bir dünya için omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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