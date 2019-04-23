İSTANBUL (AA) - Piyanist Serkan Özyılmaz şefliğindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri"nde çocuk sanatçılarla sahne aldı.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'na çocuk sanatçılar Özgür Taner, Hakan Başar, Güray Köşker, Sarp Kudum, Birce Kayhan ve Ayşe Musluoğlu performanslarıyla eşlik etti.
Yaklaşık 1 saat süren konserde, "Strike", "A Cool Breeze", "Tall Caddy", "Angel Eyes" ve "Pembe Panter" gibi eserler çalındı.
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