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"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Konserde, Piyanist Serkan Özyılmaz şefliğindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, çocuk sanatçıları ağırladı

İSTANBUL (AA) - Piyanist Serkan Özyılmaz şefliğindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri"nde çocuk sanatçılarla sahne aldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'na çocuk sanatçılar Özgür Taner, Hakan Başar, Güray Köşker, Sarp Kudum, Birce Kayhan ve Ayşe Musluoğlu performanslarıyla eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, "Strike", "A Cool Breeze", "Tall Caddy", "Angel Eyes" ve "Pembe Panter" gibi eserler çalındı.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR

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