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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta tören düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Nevşehir Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

Kutlamalar, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi tarafından gösteri sunuldu. Eğitimli köpeklerin gösterileri, izleyicilerden alkış aldı.

Kutlamalara, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

- Niğde

Niğde'deki törenlerde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Zahide Sefer İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Buğlem Ulusoy, valilik makamına oturdu. Ulusoy, çeşitli talimatlar verdi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam eden kutlamalarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek onları onurlandırdığını söyledi.

Ulusal egemenliğin en değerli hazine olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bu milletin kahraman evlatları, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir. Bizlere düşen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmaktır." dedi.

Programda öğrenciler, halk oyunları ve dans gösterileri sundu, şiirler okudu.

- Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TBMM'nin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca bağımsızlığı şiar edinmiş necip milletin hürriyet mücadelesindeki kararlığının en önemli dönüm noktalarından birisinin TBMM'nin açılışı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Üç kıtada hüküm süren ecdadımıza ve vatanımıza karşı 1. Dünya Savaşı'nda ve akabinde yapılan işgaller, Anadolu'da bağımsızlık sevdasının tutkuya dönüşmesine sebep olmuş ve Atatürk'ün önderliğinde kurutuluş mücadelesi başlamıştır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Törene, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nevşehir Niğde Yozgat

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