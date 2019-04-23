23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Daha sonra öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Zahide Sefer İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Buğlem Ulusoy, valilik makamına oturdu. Ulusoy, çeşitli talimatlar verdi.

Kutlamalara, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi tarafından gösteri sunuldu. Eğitimli köpeklerin gösterileri, izleyicilerden alkış aldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam eden kutlamalarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek onları onurlandırdığını söyledi.

Ulusal egemenliğin en değerli hazine olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bu milletin kahraman evlatları, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir. Bizlere düşen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmaktır." dedi.

Programda öğrenciler, halk oyunları ve dans gösterileri sundu, şiirler okudu.

- Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TBMM'nin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca bağımsızlığı şiar edinmiş necip milletin hürriyet mücadelesindeki kararlığının en önemli dönüm noktalarından birisinin TBMM'nin açılışı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Üç kıtada hüküm süren ecdadımıza ve vatanımıza karşı 1. Dünya Savaşı'nda ve akabinde yapılan işgaller, Anadolu'da bağımsızlık sevdasının tutkuya dönüşmesine sebep olmuş ve Atatürk'ün önderliğinde kurutuluş mücadelesi başlamıştır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Törene, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

