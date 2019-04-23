23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

ERZURUM (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da törenlerle kutlandı. Tunceli'deki etkinlikler, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikler daha sonra Atatürk Stadı'nda devam etti. Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) toplandığı tarihi gün olduğunu ifade ederek, "Bugün egemenlik asıl ve yegane sahibi olan millete devredilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir." dedi. Tören, çocukların günün anlamına ilişkin şiir okuması, dans, halk oyunları ve karate gösterileriyle sona erdi. Törene, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Erzurum Erzurum'un Oltu ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokolün, öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Şiirlerin okunduğu etkinliklerde ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - Ardahan Ardahan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Havaların soğuk olması dolayısıyla kutlamalar, İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kutlamalarda minik öğrenciler, şiir okudu ve çeşitli gösteriler yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklerini katılan ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Kutlamalara Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kars Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kentteki atletizm yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği programda, "23 Nisan" konulu şiirler okundu. Törende, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklar ilgi çekerken Kafkas Halk Oyunları ve Mahalli Halk Oyunları ekiplerinin halay gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Anaokulu öğrencilerinin sunduğu oyunların ilgiyle izlendiği etkinlikte, 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de zeybek ve çeşitli oyunlar oynadı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ile bazı il protokolü de halk oyunları ekiplerinin halay gösterisine eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Dünyamız atalardan kalan miras olmaktan çok, sizlerin emanetidir. Şimdilik bizler sonra da sizler, her nesil sonrakine daha iyi bir Türkiye devretmekle mükelleftir. Kendi vatandaşları yanında bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara da umut kaynağı olacak bir Türkiye'yi ancak bu şuurla inşa edebiliriz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de tören öncesi alanın karlı zemini belediye işçileri tarafından temizlendi. Sarıkamış Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımı ilçe merkezinde gösteri sundu. - Iğdır Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, çocukların bayramını kutlayarak, "Tarihimizin parlak sayfalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmış olmanın kıvanç ve mutluluğuyla bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz." dedi Törende, Hakkari Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 4 askerin şehit edilmesi nedeniyle gösteriler yapılmadı. Program, öğrencilerin şiir, okuması ile son buldu. - Erzincan Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede 4. sınıf öğrencisi Buse Kabasakal, temsili olarak Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın koltuğuna oturdu.

Buse Kabasakal, çocuklar için yeni oyun parkları ve okullarda bulunan güvenlik tedbirlerinin devam etmesi konusunda talimat verdi. Kabasakal, tüm okullarda tasarım ve beceri atölyelerin kurulmasını isteyerek "Okullarımızda resim atölyeleri, spor alanları ve kütüphanelerin kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Eğitimde kalitenin artması için okul öncesi eğitime önem verilmesi gerekir." dedi Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden etkinlikler, Merkez Spor Salonu'ndaki törenle sürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, buradaki konuşmasında, 23 Nisan'ın ülkeye, dünya çocuklarına barış, huzur, güven ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Programda, öğrencilerin hazırladığı çeşitli dans gösterileri sergilendi. Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, bazı kurumların müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

- Erzurum, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da, çeşitli etkinlikler düzenlendi

Doğu Anadolu'da "23 Nisan" coşkusu

Doğu Anadolu'da "23 Nisan" coşkusu

Doğu Anadolu'da "23 Nisan" coşkusu

Doğu Anadolu'da "23 Nisan" coşkusu

Doğu Anadolu'da "23 Nisan" coşkusu