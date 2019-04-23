23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Bursa'da, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger tarafından Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Alanı'ndaki kutlama programına geçildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Dülger, bu bayramın Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edildiğini belirterek, "İnanıyoruz ki kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklarımız sevgi, dostluk bağlarını geliştirerek tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Şiirlerin okunması, yabancı uyruklu öğrencilerin oratoryosu ve halk oyunu gösterileriyle tamamlanan törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.