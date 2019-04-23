23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun, Amasya, Sinop, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Tokat'ta törenlerle kutlandı.

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu topraklardan doğarak dünyaya yayıldığına işaret eden Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurmayları, 23 Nisan 1920'de milletimize, devleti yönetme gücünü ve görevini teslim etmiştir. Bizlere düşen görev, çocuklara emanet edilen değerleri ve emanet edilen değerlerin büyüklüğünü anlatarak atalarımızın emanetlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu göstermek, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıralarını en güzel biçimde yad etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Halk oyunları gösterileri ve sokak dansı yapan öğrenciler, program sonunda Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti.