23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kocaeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Bahçeşehir Spor Salonunda düzenlenen ve Düzce Valisi Cevdet Ata ve tüm protokol üyelerinin katıldığı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Burada konuşan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, "Başta yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız olmak üzere Düzce'mizin ve bütün milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı törende, çocukların hazırladığı müzik, spor ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

- Bartın

Bartın'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okuduğu tören, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından son buldu.

Törene, Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Bolu

Bolu Anıtpark'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan kutlamaları Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit ile protokol üyeleri vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, çocukların bayramını kutlayarak dünya üzerindeki tüm çocuklara armağan edilen bu bayramın öneminden bahsetti.

Valisi Ümit'in şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından öğrenciler gösteri sundu.

- Sakarya

Sakarya'da Kent Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından son buldu.

- Kocaeli

Kocaeli Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Yahya Kaptan Ortaokulu tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, öğrenciler ve aileler katıldı.

Çocuklar kutlama programının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fuaye alanında kurulan eğlence atölyelerindeki etkinliklere katıldı.

- Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 23 Nisan'ın, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği karanlık günlerde Türk milletinin tek bir çatı altında toplanıp eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının meşalesini ateşlediği gün olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile diğer yetkililer katıldı.

