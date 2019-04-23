HABER

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, 47 ülkeden bin 100 çocuğun katılımıyla düzenlenen festival sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 47 ülkeden bin 100 çocuğun katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre" temasıyla düzenlenen festivalin finali, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda, 47 ülkeden gelen bin 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle folklor gösterisi yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

- "Ülkelerinizin rengini ve neşesini Türkiye’ye getirdiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olduğunu söyledi.

23 Nisan'ın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu belirten Çakmak, "Bugünün ve geleceğin en değerli varlıkları siz çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

Dünyanın 47 ülkesinden bin 100 çocuğun, her yıl olduğu gibi Kocaeli'de buluştuğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Ülkelerinizin rengini, kokusunu, çocuk neşesini Türkiye'ye, Kocaeli'ne getirdiniz. Biz her yıl bugünü hasretle bekleriz. Çünkü aslında bahar, sizler şehrimize geldiğinizde başlıyor. Güneş açıyor, toprak uyanıyor, çiçekler büyüyor ama siz geldiğinizde bahar anlamlı oluyor. Burada yaşıtlarınızla buluşuyorsunuz. Birbirinizle kucaklaşıyor, farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Sevinci, neşeyi, kardeşliği paylaşıyorsunuz. Farklılıkların bir zenginlik olduğunu yaşayarak öğreniyorsunuz. Her biriniz, şehrimizde bir ailenin yanında misafir oldunuz. Anneler, babalar, ablalar, abiler, iyi iyi insanlarla vakit geçirdiniz. Yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, hislerinizi, ülkenize döndüğünüzde başta anne babalarınız olmak üzere herkesle paylaşın. Güzelliği paylaşarak çoğaltın. Buna bütün dünyanın ihtiyacı var."

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, misafir çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kutlama

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.