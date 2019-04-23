KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 47 ülkeden bin 100 çocuğun katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre" temasıyla düzenlenen festivalin finali, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda, 47 ülkeden gelen bin 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle folklor gösterisi yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

- "Ülkelerinizin rengini ve neşesini Türkiye’ye getirdiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olduğunu söyledi.

23 Nisan'ın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu belirten Çakmak, "Bugünün ve geleceğin en değerli varlıkları siz çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

Dünyanın 47 ülkesinden bin 100 çocuğun, her yıl olduğu gibi Kocaeli'de buluştuğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti: