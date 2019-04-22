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23 Nisan’a özel ’Ben Çocuğum’ şarkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı ve Nil Karaibrahimgil’in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği ’Ben Çocuğum’ şarkısı yayımlandı.Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yapılan şarkı yayınlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı ve Nil Karaibrahimgil’in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği ’Ben Çocuğum’ şarkısı yayımlandı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yapılan şarkı yayınlandı. Sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel şarkıyı sanatçı Nil Karaibrahimgil besteledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel şarkısını Nil Karaibrahimgil’in çocuklarla birlikte seslendirdi.

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