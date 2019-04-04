HABER

23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra başkan seçilerek oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra CHP'den belediye başkanı seçilerek geçti.

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra CHP'den belediye başkanı seçilerek geçti. Mazbatasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı görevine başlayan İbaş'a, ziyaretine gelen anne- babası, 10 yaşında, başkanlık koltuğunda otururken, çekilen fotoğrafını hediye etti. Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu. Yıllar sonra siyasete giren İbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi. ANNESİNDEN SÜRPRİZ HEDİYE Avanos Belediye Başkanlığı'na seçilen Celal Alper İbaş'a, ilk ziyareti, annesi Ayşe ve babası Ali İbaş gerçekleştirdi. Ayşe İbaş, oğluna, 1987 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafını hediye etti. Dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını görünce duygulanan Başkan İbaş, "O yıllarda 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. Bana, o dönem öğretmenim, 'Belediye başkanı koltuğuna mı yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak istersin?' diye sormuştu. Ben de 'Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum' demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım" diye konuştu.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
İzmir’de itirazlar İl Seçim Kurulu’na taşındıİzmir’de itirazlar İl Seçim Kurulu’na taşındı
6 kez üst üste belediye başkanı seçildi6 kez üst üste belediye başkanı seçildi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.