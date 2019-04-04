23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra başkan seçilerek oturdu

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra CHP'den belediye başkanı seçilerek geçti. Mazbatasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı görevine başlayan İbaş'a, ziyaretine gelen anne- babası, 10 yaşında, başkanlık koltuğunda otururken, çekilen fotoğrafını hediye etti. Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu. Yıllar sonra siyasete giren İbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi. ANNESİNDEN SÜRPRİZ HEDİYE Avanos Belediye Başkanlığı'na seçilen Celal Alper İbaş'a, ilk ziyareti, annesi Ayşe ve babası Ali İbaş gerçekleştirdi. Ayşe İbaş, oğluna, 1987 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafını hediye etti. Dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını görünce duygulanan Başkan İbaş, "O yıllarda 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. Bana, o dönem öğretmenim, 'Belediye başkanı koltuğuna mı yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak istersin?' diye sormuştu. Ben de 'Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum' demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım" diye konuştu.

