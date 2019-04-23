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23 NİSAN'I ÇALIŞARAK GEÇİRDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlanırken bazı çocuklar ise ailelerine maddi katkı sağlamak için çalıştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlanırken bazı çocuklar ise ailelerine maddi katkı sağlamak için çalıştı.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların katıldığı etkinliklerle tüm yurtta kutlandı. Etkinliklerin gerçekleştiği bir diğer adres ise Maltepe, Küçükyalı'daki Küçükyalı Elginkan İlköğretim Okulu'ydu. Küçük Berat yaşıtları okulda 23 Nisan'ı kutlarken okulun karşısında çiçek satan ablasının tezgahına çiçek taşıdı.
Beyoğlu'nda da çocukların trafik ışıklarında ve yavaşlayan trafikte sürücülere su, kağıt mendil satarken kameraya görüntüleri yansıdı. Çocukların tehlikeye aldırmadan zaman zaman araçların arasına dalarak satış yaptıkları görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Çiçek taşıyan çocuk
-Çiçek tezgahı
-Ablanın konuşması
-Okuldan görüntüler
BEYOĞLU
-Trafik ışıklarda su satan iki çocuk
-Sürücülere kağıt mendil satan kız çocuğu
-Çocukların araçları arasına geçerek satış yapması
-Genel ve detay

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