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23 Nisan’ı vosvoslarla kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Hatay’da bir araya gelen Hatay Vosvos Sevenler Derneği üyeleri ve vosvos sevenler, çocuklarla kent meydanında 23 Nisan turu attı.Merkez ilçe Antakya’nın köprübaşı meydanında bir araya gelen Hatay Vosvos Sevenler Derneği üyeleri ve vosvos sevenler, çocuklarla beraber kent meydanında vosvos turu attı.

Hatay’da bir araya gelen Hatay Vosvos Sevenler Derneği üyeleri ve vosvos sevenler, çocuklarla kent meydanında 23 Nisan turu attı.
Merkez ilçe Antakya’nın köprübaşı meydanında bir araya gelen Hatay Vosvos Sevenler Derneği üyeleri ve vosvos sevenler, çocuklarla beraber kent meydanında vosvos turu attı. Türk bayrağı ve balonlarla gerçekleşen turda çocuklar, yaklaşık yarım saat süren turda doyasıya eğlendi.
Kenti gezmek için turist olarak Hatay’a gelen Sudanlı bir aile de gerçekleşen vosvos turuna katıldı. Gerçekleşen tur öncesi açıklamada bulunan Sudanlı baba, “Sudan’dan turist olarak gezmeye geldik ve 23 Nisan Çocuk Bayramına denk geldi. Kapalı spor salonundaki kutlamalara katıldık. Antakya’yı geziyoruz” dedi.
Geleneksel olarak gerçekleştirdikleri vosvos turlarının her yıl daha çok ilgi görmeye başladığını söyleyen Hatay Vosvos Sevenler Derneği Başkanı Vural Mansuroğlu, “Geleneksel olarak 2010 yılından itibaren bütün milli bayramları vosvoslarla beraber kutluyoruz. Burada, Atatürk alanında toplanıyoruz. Bu toplantıda halkın katılımını görüyorsunuz, halk çok güzel ilgi gösteriyor. Arabalarımızı bayraklarla ve balonlarla süsledikten sonra fotoğraf çekimi ve ardından da şehir turu atıyoruz. Halkın inanılmaz güzel tepkisi oluyor. Bizi alkışlarla karşılıyorlar. Her yıl kutlamaya devam edeceğiz, asla unutturmayacağız, daha büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

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