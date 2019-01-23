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23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 22:07 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 919'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyar 358 bin 898 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyar 358 bin 898 lira 40 kuruş ikramiye kazandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 756 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 332 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 578 kişi 36 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 522 kişi 16 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 844 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 88 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 401 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyar 23 bin 459 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 947 milyon 506 bin 12 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 432 lira 29 kuruş aktarıldı. (AA)

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şans topu çekiliş sonuçları 23 Ocak 2019

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