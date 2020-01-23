23 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın Senato’daki azil duruşmasında kürsüye çıkan ve Demokrat Parti’nin başsavcısı görevini üstlenen İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in dünkü sunumunda Trump’ı 2020 seçimlerinde avantaj elde etmek için Ukrayna’ya baskı yapmakla suçladığını yazıyor. Habere göre Schiff, azil sürecinin Amerika’yı kuranların, demokrasiyi kendi çıkarı için kullanan liderlere karşı geliştirdiği bir önlem mekanizması olduğunu söyledi. Adam Schiff ayrıca yargılamanın adil bir çerçevede yapılabilmesi için ski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ifadesinin alınmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Demokrat Partililer, Bolton karşılığında Cumhuriyetçi tarafın Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı tanık sandalyesine oturtma pazarlığına sert bir dille karşı çıktı. Demokrat Parti’nin Senato Lideri Chuck Schumer, söz konusu pazarlığın masada olmadığının altını çizdi. Iowa’da kampanya çalışmalarını sürdüren Joe Biden ise tanık pazarlığını reddederek, “Bu anayasal bir mesele. Bunu siyasi bir tiyatro oyununa çevirmeyeceğiz,” ifadesini kullandı. Demokrat Parti’nin duruşmada savcılık yapmaları için görevlendirdiği yedi Temsilciler Meclisi üyesi bugün de sunumlarına devam edecek. Öte yandan gazete, Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kentine giden Trump’ın Demokrat Partili Kongre üyelerine yönelik aşağılayıcı nitelikli saldırılarını sürdürdüğünü yazıyor. Dün gece 23:30 itibarıyla 142 Twitter mesajı paylaşan Trump, Aralık ayında 123 Twitter mesajıyla kırdığı rekoru aşmış oldu.

New York Times bugün ayrıca El Şabab militanlarının 5 Ocak’ta Kenya-Somali sınırı yakınlarındaki Manda Körfezi askeri üssüne düzenlediği saldırının Amerika’nın bölgedeki askeri varlığına ilişkin bazı soruları gündeme getirdiğini yazıyor. Habere göre Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsse düzenlenen ve biri asker ikisi Pentagon taşeronu toplam üç Amerikalı’nın ölümüne yol açan saldırı, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü hava saldırısıyla aynı döneme denk geldiği için arka plana itilmişti. Ancak Kenya’daki saldırı şu sıralar hem Kongre hem de Pentagon’un bir numaralı gündem maddeleri arasında. Amerikan Ordusu’nun kullandığı Manda Körfezi Hava Üssü’nün saldırıya maruz kalması üzerine telaşlanan Pentagon, güvenliği sağlamak için üsse yüz asker gönderdi. Amerikan Ordusu’nun Almanya’da bulunan Yeşil Bereliler birliğinden bir grup asker ise üssün El Kaide bağlantılı El Şebab tarafından tamamen ele geçirilmesi tehlikesine karşı Cibuti’ye sevkedildi. Gazete, saldırının birçok ayrıntısının açığa kavuşturulamadığını, Amerikan Ordusu Afrika Komutası’nınsa çok az bilgi paylaşımında bulunduğunu kaydediyor.