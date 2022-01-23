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  4. 23 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

23 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

23.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 23 Ocak Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 23 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

23 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 23 Ocak gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 23 Ocak 2022 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

23 OCAK ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 23 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 23 Ocak tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 1 kişi 951.341,80 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 12,13,24,32,34,12 rakamı oldu.

23 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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