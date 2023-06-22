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23 sene önce ÖSS birincisi olan 'köylü şampiyon' Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı

22.06.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dünyaya gelen ve eğitimini Çayırbaşı köyünde tamamlayan Oruç Baba İnan, 2000 yılında girdiği ÖSS'de inanılmaz bir başarı elde etmişti. Kaldığı yurtların duvarların 'Türkiye birincisi olacağım' yazan İnan, ÖSS birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne girmişti. O dönem başarısı hakkında 'ÖSS birincisi tarladan çıktı', 'köylü şampiyon' gibi başlıklar atılan Oruç Baba İnan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

23 sene önce ÖSS birincisi olan 'köylü şampiyon' Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı

Türkiye seçimlerin ardından Kabine'sini belirledi. Bakanlıklara 17 Bakan atanırken, Bakan Yardımcıları da Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile belli oldu. Türkiye'ye adını 2000 yılında girdiği ÖSS'deki başarısıyla duyuran Oruç Baba İnan, seçimler sonrası oluşturulan Kabine'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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7 ÇOCUKLU BİR AİLEDEN GELİYOR

Çiftlikle geçimini sağlayan bir ailede 7 çocuktan biri olarak dünyaya gelen İnan, okul hayatına köyde başladı.

Akşehir'de kaldığı yurdun duvarına da ayakkabı boyasıyla 'Türkiye birincisi olacağım' yazması ne kadar azimli bir karaktere sahip olduğunun kanıtı niteliğinde.

Çok çaba sarfederek hayallerine kavuşan İnan, 'Bekle beni İstanbul' şarkısıyla kurduğu İstanbul hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

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MEZUN OLDUKTAN SONRA ÇEŞİTLİ HOLDİNGLERDE ÇALIŞTI

İnan eğitimini tamamladıktan sonra, Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü'nde de görev alan İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı.

Turkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak da görev yapan yapan İnan'ın, 500 nüfuslu köyünden üniversiteyi kazanana kadar hiç çıkmadığı biliniyor.

İnan ayrıca 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.’de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütüyordu.

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ÖSS BİRİNCİLİĞİ HABERİNİ AHIR İNŞAATINDA ALDI

2000 yılında girdiği ÖSS'de aldığı muhteşem sonucu bir ahır inşaatında çalışırken alan İnan için o dönemlerde 'Haberi harman yaparken aldı', 'Köylü Şampiyon', 'ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı', 'Köyün damgasını ÖSS'ye vurdum', 'Harman College' gibi başlıklar atılmıştı.

KARAR KÖYLÜ HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI

Oruç Baba İnan'ın, Bakan Yardımcılığı'na atanmasının ardından Yunak ilçesinin Çayırbaşı köyündeki hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

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