23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 23 Şubat 2022 Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman 2022? kararlar neler olacak? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması ve Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ertelendiği belirtildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN 2022?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLAR NE OLACAK?

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta şu açıklamaları yaptı; "Gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak"

