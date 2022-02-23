23 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

23 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çılgın Sayısal Loto'da beklenen büyük ikramiye tutarı 26 milyon 123 bin Türk Lirası. Bu kapsamda 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 23 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Şubat Çarşamba günkü çekilişi saat 21:30'da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

21 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş'inde kazandıran numaralar:

03 28 52 87 89 90 + 27 (Joker) 25 (SüperStar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

