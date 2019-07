23 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Beyaz Saray ve Kongre'deki liderler arasında varılan iki yıllık bütçe anlaşmasının hükümetin borçlanmaya devam etmesine olanak tanıyacağını kaydediyor. Habere göre harcamaları mevcut tavanın 320 milyar dolar üzerine çıkaracak yeni anlaşma, olası bir mali krizin önüne geçmiş olacak, ancak halen artmakta olan bütçe açığını daha da arttıracak. Bütçe anlaşmasının ayrıca Kongre tarafından onaylanıp Başkan Trump tarafından da imzalanması durumunda önümüzdeki yıl otomatik harcama kesintilerini önlemesi ve Trump'ın geri kalan görev süresi boyunca hükümet harcamaları meselesine açıklık kazandırması bekleniyor. Başkan Trump, bütçe anlaşmasına ilişkin olarak paylaştığı Twitter mesajında anlaşmanın ”ordu ve eski muhariplere yeni bir zafer kazandıran gerçek bir uzlaşı” olduğunu kaydetti. Ancak gazete, anlaşmayı aynı zamanda, bir zamanlar Amerika'nın mali durumu hakkında sürekli endişe çeken Kongre'nin artık umursamaz bir tavır içine girdiğinin işareti olarak değerlendiriyor. Serbest girişimi destekleyen muhafazakar örgüt Club for Growth'un başkanı David McIntosh, Kongre'nin her iki kanadının ve her iki partinin bol keseden harcama yapmaktan artık kaçınmadığını, Kongre'nin artık bütçe açığı ya da borçlanma kaygısı çekmediğini söylüyor. Öte yandan Demokrat Partili liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schumer'ın en büyük talebi olan kritik öneme sahip iç harcamaların da bütçeden daha büyük pay alacağı görülüyor.