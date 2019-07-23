23 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Beyaz Saray ve Kongre'deki liderler arasında varılan iki yıllık bütçe anlaşmasının hükümetin borçlanmaya devam etmesine olanak tanıyacağını kaydediyor. Habere göre harcamaları mevcut tavanın 320 milyar dolar üzerine çıkaracak yeni anlaşma, olası bir mali krizin önüne geçmiş olacak, ancak halen artmakta olan bütçe açığını daha da arttıracak. Bütçe anlaşmasının ayrıca Kongre tarafından onaylanıp Başkan Trump tarafından da imzalanması durumunda önümüzdeki yıl otomatik harcama kesintilerini önlemesi ve Trump'ın geri kalan görev süresi boyunca hükümet harcamaları meselesine açıklık kazandırması bekleniyor. Başkan Trump, bütçe anlaşmasına ilişkin olarak paylaştığı Twitter mesajında anlaşmanın ”ordu ve eski muhariplere yeni bir zafer kazandıran gerçek bir uzlaşı” olduğunu kaydetti. Ancak gazete, anlaşmayı aynı zamanda, bir zamanlar Amerika'nın mali durumu hakkında sürekli endişe çeken Kongre'nin artık umursamaz bir tavır içine girdiğinin işareti olarak değerlendiriyor. Serbest girişimi destekleyen muhafazakar örgüt Club for Growth'un başkanı David McIntosh, Kongre'nin her iki kanadının ve her iki partinin bol keseden harcama yapmaktan artık kaçınmadığını, Kongre'nin artık bütçe açığı ya da borçlanma kaygısı çekmediğini söylüyor. Öte yandan Demokrat Partili liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schumer'ın en büyük talebi olan kritik öneme sahip iç harcamaların da bütçeden daha büyük pay alacağı görülüyor.

Washington Post ise Karayip Adaları tarihinin en büyük protesto gösterilerinden birinin yaşandığı Porto Riko'daki son gelişmeleri aktarıyor. Habere göre yıllardır süren yolsuzlukları, kötü yönetimi ve zayıf ekonomiyi protesto eden Porto Riko halkı, Amerika anakarasında yaşayan Porto Riko diyasporasından da büyük destek topluyor. İstifası istenen Porto Riko Valisi Ricardo Rossello ise siyasi rakipleri, kadın siyasetçiler ve Maria Kasırgası mağdurları hakkında yazdığı uygunsuz telefon mesajları nedeniyle yoğun eleştiri altında. Rossello'nun, San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz'u vurma şakası yapan bir yetkilinin mesajına, ”Bana büyük bir iyilik yaparsın” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıkmıştı. Rossello'nun en yakın 11 danışmanıyla cinsiyetçi ve homofobik bir dille yazılmış mesajları da basına sızmıştı. Görevde kalma niyetini dün bir kez daha yineleyen Rossello, yolsuzluklarla mücadele edeceğine söz verdi. Başkan Trump ise ”çok kötü bir vali” olarak tanımladığı Rossello'yu ”beceriksiz” olmakla suçladı. 2020 seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayan Rossello, bir haftadır büyüyen protestolara rağmen istifa etmemekte kararlı görünüyor.