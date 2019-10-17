Avrupa Birliği (AB) pazarına yakın bir bölgede bulunmasının Bosna Hersek’i daha cazip bir ülke haline getirdiğini anımsatan Dzaferovic, ülkeye yatırım yapan iş adamlarının yüzde 30’unun elde ettikleri sonuçtan memnun olduklarını, yüzde 70’inin ise Bosna Hersek’e yeni yatırımlar yapma kararı aldığını belirtti.

Dzaferovic, açılışta yaptığı konuşmada, IBF’nin, Bosna Hersek’in ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtma amacıyla bu yıl Saraybosna’da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen forumun açılış programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bakan Sarovic de forumun, Bosna Hersek’te bu yıl gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olduğunu vurgulayarak, Bosna Hersek’in, enerji, otomobil, mobilya sektörü ve doğal kaynaklar açısından bölgenin en zengin ülkesi olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ise MÜSİAD'ın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ticareti gelişitirmeyi hedefleyen bir kuruluş olduğunu anımsatarak, “IBF, 23 yılda çok verimli bir foruma dönüştü. 23. Uluslararası İş Forumu'nun Bosna Hersek’te düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Burası sadece ziyaret etmeye değer bir ülke değil, iş yapmak için de fırsatlar ülkesi.” dedi.

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Avdagiç, Türkiye’nin bugüne kadar sadece mazlumların koruyucusu olduğunun altını çizerek, “İsrail’e ses çıkarmayanların Türkiye’ye karşı seslerini yükseltmelerine anlam veremiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin, bölgesinde bir barış üssü olma isteğiyle hareket ettiğini ve teröre karşı her zaman kararlılıkla mücadele verdiğini kaydetti.