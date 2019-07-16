23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

İnönü Caddesi'ndeki Malatya Öğretmenevi önünde başlayan kortej, atlı cirit grubu eşliğinde sürdü.

Maskotların yer aldığı kortejde, traktörlerden kayısı dağıtıldı.

Ellerinde fener bulunan vatandaşlar ve katılımcılar, yaklaşık bir kilometre yürüdü.

Kortej, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda tamamlandı.

Burada kurulan platformda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya kayısısının kendine özgü bir tadı bulunduğunu belirterek, kayısının bu şekilde sadece bu şehirde yetiştiğini söyledi.

Kayısı ne kadar değerli kılınırsa, insanın da o kadar değerli olacağını ifade eden Baruş, "Bunun için de 5 yıldır düzenlenmeyen bu festivali inşallah bu yıl düzenliyoruz. Bundan sonra daha büyük festivallerde buluşmak istiyoruz. Bu festival kayısının adını tüm dünyaya duyurduğu gibi bundan sonra da Malatya'nın kültür değerini dünyaya duyurmaya devam edecek." diye konuştu.