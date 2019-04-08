"23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" adayları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 23. kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin aday isimleri belirlendi.

Adayların açıklandığı basın toplantısı, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve sanatçı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde Bomonti Ada'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tangün, bu yıl tiyatro sezonunda 8 ay boyunca jüri üyelerinin İstanbul'daki 176 oyunu izleyerek değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Tangün, bu sezonda oyunların şahane ve yaratıcı olduğu yorumunda bulunarak, "Şahane performanslara tanık olduk. Her geçen gün oyun sayılarının artması, kalitenin yükselmesi değerlendirme süresini açıkçası bayağı zorluyor. Biz de epey yoruluyor, fakat çok mutlu oluyoruz. Türk tiyatrosunun büyümesi ve güçlenmeye devam etmesi bizleri müthiş gururlandırıyor." dedi.

- Ödüller, 30 Nisan'da Zorlu PSM'de verilecek

Bu yıl tiyatro dünyasından birçok değerli oyuncunun da vefat ettiğini hatırlatan Tangün, şöyle devam etti:

"Jüri üyemiz değerli Candan Sabuncu'nun vefatı hepimizi çok derin etkiledi. Tüm sanat camiasının, sevdiklerinin bir kez daha başı sağ olsun. Öte yandan bu yıl da yepyeni yeteneklerimizin sahne tozu yutmasına tanık olduk. Türk tiyatrosunun sağlam köklerinden aldığı güç, ortaya koyduğu kaliteli işler ve sahip olduğu dinamizm bizi gelecek adına çok gururlandırıyor ve umutlandırıyor."