23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da 30 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda 40 ülkeden 132 kadın ve 181 erkek judocu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek 13 sporcu şunlar:

- Kadınlar:

48 kilo: Sıla Ersin ve Çağla Serdar, 57 kilo: Hasret Bozkurt, 63 kilo: Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, +78 kilo: Hilal Öztürk

- Erkekler:

60 kilo: Emirhan Karahan, 66 kilo: İbrahim Demirel, 73 kilo: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, 81 kilo: Muhammed Mustafa Koç, 90 kilo: Ömer Kemal Aydın, +100 kilo: Münir Ertuğ

