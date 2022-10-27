HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlıyor

27.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi organizasyonda 13 sporcu temsil edecek

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da 30 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda 40 ülkeden 132 kadın ve 181 erkek judocu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek 13 sporcu şunlar:

- Kadınlar:

48 kilo: Sıla Ersin ve Çağla Serdar, 57 kilo: Hasret Bozkurt, 63 kilo: Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, +78 kilo: Hilal Öztürk

- Erkekler:

60 kilo: Emirhan Karahan, 66 kilo: İbrahim Demirel, 73 kilo: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, 81 kilo: Muhammed Mustafa Koç, 90 kilo: Ömer Kemal Aydın, +100 kilo: Münir Ertuğ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdıElon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı
Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı" Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı"
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Saraybosna Bosna Hersek Judo

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.